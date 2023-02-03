وزير التنمية الاقتصادية الروسي : "الزملاء الأجانب بدأوا في الاعتراف بأشياء بديهية"

أعطى وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف تقييما إيجابيا لتوقعات صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد الروسي، وقال إن "الزملاء الأجانب بدأوا في الاعتراف بأشياء بديهية".

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وأضاف الوزير قائلا للصحفيين اليوم الجمعة: "سيعتمد الوضع في الاقتصاد على تعافي طلب المستهلكين والتدابير التي سيتم فرضها لضمان نمو إقراض الشركات والمستهلكين على حد سواء".

وحسن صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره قبل أيام، من توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين المقبلين، بينما خفض توقعاته لأداء الاقتصاد الأمريكي للعام 2024.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام الجاري 2023 بنسبة 0.3%، بينما كان يتوقع في السابق حدوث انخفاض هذا العام بنسبة 2.3%.

وفي العام القادم 2024 يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1%، كذلك أشارت توقعات الصندوق إلى أن روسيا لم تشهد في 2022 انكماشا اقتصاديا عند 3.4% كما كان متوقعا، إذ أن الانخفاض يقدر عند 2.2%.

المصدر: نوفوستي