مدفيديف: الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن عقوباته "الجهنمية" ضد روسيا قد فشلت فشلا ذريعا.

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وقال مدفيديف في منشور في قناته بتطبيق "تيلغرام" اليوم الثلاثاء: "الدول المعادية ليس لديها الشجاعة للاعتراف بأن عقوباتها الجهنمية قد فشلت فشلا ذريعا، حيث أن (العقوبات) لا تؤثر (على روسيا)".

وأضاف مدفيديف: "الغالبية العظمى من المنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية تم استبدالها بمنتجات روسية والمنتجات المفقودة (استبدلت) بعلامات تجارية آسيوية، كذلك يعمل برنامج الواردات الموازية (الاستيراد عبر دول ثالثة تجاوزا للعقوبات)، الذي نحصل من خلاله على منتجات الماركات الغربية، فيما لا يحصل أصحابها على شيء".

وتابع: "كما يحصل دائما فإن الأمريكيين يكسبون المال من القضاء على أوروبا. أوروبا المنهارة تعاني وتخسر ​​الأموال، ويأتي ذلك في وقت حتى صندوق النقد الدولي يتوقع نموا اقتصاديا في روسيا هذا العام".

كما اقترح مدفيديف اعتماد قواعد بشأن استخدام الملكية الفكرية الغربية دون ترخيص كعقوبات مضادة، وقال بهذا الشأن: "يبقى فقط اعتماد القواعد المتعلقة باستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. بدون أي تراخيص أو دفع رسوم للمؤلف، وسيكون ذلك ردنا على حقوق الملكية الخاصة بهم".

وحسن صندوق النقد الدولي من توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين المقبلين، بينما خفض توقعاته لأداء الاقتصاد الأمريكي للعام 2024.

المصدر: نوفوستي