صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد الروسي للعامين المقبلين

أعلن صندوق النقد الدولي، في تحليل جديد له، أنه قام بتحسين توقعاته بخصوص وضع الاقتصاد الروسي خلال العامين المقبلين.

ووفقا للتحليل، لم تشهد روسيا في عام 2022، الانكماش الاقتصادي الذي كان متوقعا بنسبة 3.4 في المائة، والذي يجري تقديره الآن بنحو 2.2 في المائة ، " ليحدث بعده نمو إيجابي معتدل عام 2023".

يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الروسي في عام 2023 بنسبة 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل بنسبة 2.6 في المائة من التوقعات في أكتوبر من العام الماضي. وفي عام 2024، سينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1 في المائة، وهو أفضل بنسبة 0.6 في المائة من توقعات أكتوبر لنفس الفترة.

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وبالنسبة للاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.1٪ في عام 2024 ، أي 0.1٪ أسوأ من توقعات أكتوبر الماضي. وفي عام 2023 ، يتوقع حدوث نمو 2.9 في المائة ، وهو أفضل بنسبة 0.2 في المائة من توقعات أكتوبر.

وتراجعت توقعات الصندوق للاقتصاد الأمريكي لعام 2024 نحو الأسوأ، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نموا بنسبة 1٪ ، و 0.2٪ أقل من تقديرات أكتوبر.

وفي عام 2023، وفقا لتوقعات الصندوق، سينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4 في المائة ، وهو أعلى بنسبة 0.4 في المائة من توقعات أكتوبر.

المصدر: نوفوستي