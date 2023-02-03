الأرجنتين تواجه التضخم بورقة نقدية جديدة

قررت السلطات الأرجنتينية طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 بيزو للتداول مع ارتفاع معدلات التضخم، وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن البنك المركزي للبلاد.

وقال البنك المركزي الأرجنتيني: "وافقت قيادة البنك المركزي الأرجنتيني على إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 بيزو. سيتم تخصيص تصميم الأوراق النقدية للعلوم والطب".

وفي الوقت الراهن يتم تداول أوراق نقدية في الأرجنتين من قيمة 1000 و500 و200 و100 و50 و20 و10 بيزو.

ونظرا للزيادة الحادة في الأسعار، التي بلغت في نهاية عام 2022 مستوى 94.8%، فقد باتت الأوراق النقدية بين الأرجنتينيين الأكثر شيوعا هي 500 و1000 بيزو.

وكان العديد من المواطنين يتحدثون منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى إدخال فئات جديدة في التداول على سبيل المثال ورقة نقدية من فئة 5 آلاف بيزو.

المصدر: نوفوستي