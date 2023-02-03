انخفاض كبير في أسعار الذهب بالسعودية

انخفضت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

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ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 سعر 202.02 ريال، 53.87 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.16 ريال، 46.18 دولار.

وسجل غرام الذهب عيار 24 سعر 230.88 ريال، 61.57 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.64 ريال، 56.44 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 غرامات) عيار 21 نحو (1.976.89) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2.071.03) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2.259.30) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 غرامات نحو (1.223.79) ريال، والسبيكة 10 غرامات نحو (2.419.34) ريال، والسبيكة 20 غراما نحو (4.805.73) ريال.

وبلغت السبيكة 50 غراما نحو (11.931.94) ريال، والسبيكة 100 غرام نحو (23.816.82) ريال، والسبيكة 1 كغ نحو (236.991.45) ريال.

المصدر: صحيفة المناطق