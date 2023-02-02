المركزي الأوروبي يتخذ قرارا بعد رفع الاحتياطي الأمريكي وبنك إنجلترا لأسعار الفائدة

واصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، ما يؤكد مساعيه إلى كبح التضخم المرتفع في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة الزيادات.

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ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، اليوم الخميس، وتعهد باتخاذ خطوة مماثلة في مارس2023، في حين يسعى بقوة إلى مواجهة ارتفاع الأسعار التي تباطأت لكنها لا تزال تلحق الضرر بالأسر في 20 دولة تستخدم عملة اليورو.

وقبل ذلك رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أيضا بمقدار نصف نقطة مئوية، على النقيض من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط.

ويعد التضخم أحد العوامل الرئيسية المعيقة للنمو الاقتصادي، والذي يحرم المستهلكين من القوة الشرائية نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي تستهلك رواتبهم.

المصدر: أ ب