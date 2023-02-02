الملك سلمان يعفي مسؤولا كبيرا في الفريق المالي للحكومة السعودية

صدر اليوم الخميس أمر ملكي سعودي بإعفاء فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعين أيمن السياري خلفا له.

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وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم أمرين ملكيين الأول إعفاء المبارك من منصبه وتعين السياري في منصب محافظ للمركزي السعودي.

والثاني تعيين فهد المبارك (الذي تم إعفاؤه من منصب محافظ المركزي السعودي) مستشارا بالديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير.

ويشار إلى أن أيمن السياري حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن، وقد أكمل برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد، وهو حاصل على شهادة الـ CFA كمحلل مالي معتمد.

وقد عين وكيلا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار عام 2013، ومن ثم نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي عام 2019.

المصدر: RT + واس