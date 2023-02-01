المركزي السعودي يرفع أسعار "الريبو" و"الريبو العكسي" 25 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي يوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

كما قرر البنك المركزي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وقال في البيان إن هذا القرار يأتي في ظل التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

و"الريبو" هو مصطلح يعني إعادة خيار الشراء بين البنك المركزي والبنوك، وبشكل أكثر دقة هي عبارة عن شكل من أشكال الاقتراض قصير الأمد، أما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس أو ما يسمى "الريبو العكسي"، فهو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%، موافقا بذلك توقعات السوق.

ورحب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2%.

وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير" على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف البالغ 2%".

وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.

وقلص الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة من 50 نفطة في ديسمبر الماضي، و75 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى نجاح حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيفة لإبطاء التضخم.

وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.50%.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام سعودية