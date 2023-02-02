شاهد.. العثور على "كنز علي بابا" في أريكة نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق (فيديو)

خلصت عملية تفتيش تمت في أغسطس الماضي بمنزل النائب السابق لوزير الدفاع الأوكراني بالعثور على الملايين في أريكة في منزله، وذلك استمرارا لفضائح الفساد في القيادة الأوكرانية.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الخميس مقاطع فيديو لعملية التفيش التي تمت قبل شهور، حيث تم العثور في منزل المسؤول الأوكراني ألكسندر ميرونيوك على الملايين من الأموال.

وتم العثور في الأريكة على 17 مليون هريفنيا (العملة الوطنية الأوكرانية) و100 ألف يورو و400 ألف دولار.

والمسؤول الأوكراني السابق محتجز الآن في قضية احتيال مرتبطة بعقود شراء لوزارة الدفاع الأوكرانية وتحديدا بعقود شراء سترات واقية من الرصاص، وبحسب المعطيات فقد تم اختلاس حول 500 ألف دولار.

المصدر: RT