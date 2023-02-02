البريطانيون على موعد مع قفزة في أسعار المياه

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن سكان المملكة المتحدة على موعد مع قفزة في أسعار خدمات المياه والصرف الصحي هو الأعلى في نحو 20 عاما.

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وحذرت Water UK، التي تمثل مصالح مرافق المياه في المملكة، أنه اعتبارا من مطلع أبريل المقبل سيرتفع متوسط ​​فاتورة الأسر في إنجلترا وويلز بنسبة 7.5% إلى 448 جنيها إسترلينيا سنويا.

وأشارت الهيئة إلى أن متوسط ​​الزيادة سيكون 60 بنسا في الأسبوع وبالتالي فإن معدل ارتفاع أسعار الخدمات سيكون أقل من التضخم.

ونقلت الصحيفة عن مدير Water UK ستيوارت كولفيل قوله "نعلم أن أي زيادة غير مرغوب فيها، خاصة في هذا الوقت"، مضيفا أن البريطانيين لم يواجهوا انقطاعا في المياه ومطالب الدفع المسبق.

وذكرت وسائل إعلام سابقا أن شركات المياه في بريطانيا فقدت أكثر من تريليون لتر من المياه في عام 2021 بسبب مشاكل الأنابيب.

المصدر: برايم