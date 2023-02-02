السعودية على موعد مع تجربة فريدة في مجال المواصلات

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية اليوم الخميس تدشين أول حافلة ركاب كهربائية في جدة تعمل ببطارية تمكنها من قطع 300 كم بالشحنة الواحدة.

وبحسب الهيئة العامة للنقل في السعودية، فإن الحافلات الجديدة ستخدم سكان محافظة جدة ضمن مسارات النقل العام.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية: "اليوم تعيش جدة تجربة فرية من نوعها وهي تدشين الحافلة الكهربائية الأولى وفق إطار ومسار محدد وتتميز بالحفاظ على البيئة وأيضا تسمى صديقة للبية وتعتمد على الطاقة النظيفة (الطاقة البديلة) وتستطيع قطع 300 كلم عن طريق بطاريتها".

وأضافت: "كان هناك اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة الجفالي لتصنيع هذا النوع كتجربة ابتدائية سيتم تطبيقها وفق مسارات محددة ولم يتم تحديد هذه المسارات.. ستعمل هذه الحافلات على مسارات محددة لفترة معينة ثم سيتم تعميمها على كل المسارات".

ويأتي ذلك انسجاما مع خطة السعودية "رؤية المملكة 2030" لتقليص الاعتماد على موارد النفط وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة البديلة.

المصدر: "الإخبارية"