هل ترفع مصر أسعار الفائدة اليوم؟

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها اليوم بشأن تحديد سعر الفائدة سواء بالإبقاء عليها كما هي أو زيادتها.

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ورفع البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لمواجهة التضخم وكبح وتيرة زيادة الأسعار ليتجاوز بذلك توقعات السوق، وارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي وقتها بعد زيادة سعر الفائدة لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

وشهد العام الماضي 2022 رفع أسعار الفائدة 4 مرات، بواقع 8%، منهم اجتماعين استثنائيين خلال العام، الأول في 21 مارس الماضي بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر بـ 2%.

ويترقب سوق الصرف قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإقراض والإيداع في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 اليوم الخميس بعد إقرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة سعر الفائدة في اجتماعه أمس.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء أمس رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، وذلك بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%.

المصدر: RT