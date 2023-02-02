"وول ستريت جورنال" تتحدث عن إجراءات تجارية صينية ضد الولايات المتحدة

تعتزم السلطات الصينية وضع قيود على صادرات المواد المستخدمة لإنتاج المكونات الرئيسية للألواح الشمسية، بما في ذلك سبائك السيليكون ورقائق السيليكون، إلى الولايات المتحدة.

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وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن وزارة التجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين، ولم يتم تحديد إطار زمني محدد لهذه القيود.

وإذا تم فرض قيود، ستضطر الشركات الصينية العاملة في مجال الطاقة الشمسية إلى الحصول على تراخيص من السلطات لتصدير المنتجات.

والصين هي التي تنتج فعليا كل السيليكون متعدد الكريستالات، وهي المادة الخام الرئيسية لإنتاج الوحدات الشمسية. وتسيطر الشركات الصينية على حوالي 80% من سلسلة التوريد العالمية لمنتجات صناعة الألواح الشمسية.

كما تنتج الصين حوالي نصف المعدات لإنتاج الألواح الشمسية ومكوناتها. خارج الصين، يتم إنتاج 3% فقط من السبائك ورقائق السيليكون، والتي تستخدم لتوليد الطاقة من الشمس.

المصدر: "وول ستريت جورنال"