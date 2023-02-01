مصر تعلن عن تصدير 60% من الغاز إلى أوروبا لأول مرة في تاريخها

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قيام مصنع الإسالة بدمياط منذ إعاده تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز طبيعي لأول مرة في تاريخ المصنع.

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وأعلنت الوزارة أنه تم تصدير الغاز المسال منه حوالي 4 ملايين طن تم تصديرها في عام 2022، مما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد لـ 20 عاما تقريباً.

وقالت الوزارة إن هذا يجعله المصنع الأول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال ويساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقه البحر المتوسط.

وأشارت إلى أنه تم تصدير حوالي 60% من إجمالي الشحنات من مصنع إسالة دمياط إلى أوروبا.

وكشفت الوزارة عن نجاح المصنع في إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام 2005 والذي توقف عن العمل لفترة ثماني سنوات قبل إعادة تشغيله مرة أخرى في فبراير عام 2021.

ولفتت إلى أنه يتم تشغيل مصنع إسالة دمياط للغاز الطبيعى المسال، منذ عام 2021 من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة ايني.

وأشارت إلى أن شركة إيني تعمل في مصر منذ عام 1954 من خلال شركتها ايوك وتعد الشركة حاليا أكبر منتج في مصر بحصه إنتاجيه من الهيدروكربونات تصل لحوالي 350 ألف برميل مكافي يومياً، وقامت شركة إيني خلال عام 2022 بإنتاج حوالي 60 % من إجمالي الغاز المنتج في مصر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أعلن اليوم الأربعاء، أنه اتفق خلال اجتماع مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص.

المصدر: RT