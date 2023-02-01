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مولدوفا تستلم من رومانيا الدفعة الأولى من الحطب لفصل الشتاء

مال وأعمال

مولدوفا تستلم من رومانيا الدفعة الأولى من الحطب لفصل الشتاء
Gettyimages.ru
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أفادت وزارة البيئة في مولدوفا، بأنها استلمت من رومانيا الدفعة الأولى من الحطب البالغة 2100 متر مكعب لفصل الشتاء.

في أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء رومانيا نيكولاي تشوكا، إن حكومة بلاده وافقت على تسليم 130 ألف متر مكعب من الحطب كساعدة لمولدوفا، والتي سيتم بيعها بسعر مخفض (40 دولارا) للمتر المكعب بدلا (80 دولارا).

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ووفقا للصفقة يجب أن تبلغ تكلفتها 26 مليون لي روماني بدون ضريبة القيمة المضافة (حوالي 5.2 مليون دولار) وستخصص لشراء الخشب ويجب أن تغطيها وكالة الغابات في مولدوفا Moldsilva.

في وقت لاحق، أكدت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا، كلام نظيرها الروماني، لكنها أشارت إلى أنه بحلول بداية يناير لم يتمكن الطرفان من التوقيع على الاتفاقية الخاصة بذلك بسبب الفروق البيروقراطية بين الجانبين.

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وقالت وزارة البيئة في بيانها: "وصلت اليوم الدفعة الأولى من الحطب من رومانيا، وتم شراء 2100 متر مكعب من الخشب من قبل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. المساعدات الإنسانية موجهة لقدامى المحاربين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما والأشخاص ذوي الإعاقة والعائلات المتواجدة في مراكز الإقامة المؤقتة".

المصدر: نوفوستي

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