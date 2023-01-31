أبراموفيتش لا يستفيد من الأموال من بيع "تشيلسي"

أكد مكتب رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش أنه لم يستفد من الأموال من صفقة بيع نادي "تشيلسي" لكرة القدم، ولا يشارك في توزيعها.

وأوضح المكتب الصحفي لرجل الأعمال في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أنه "بعد بيع النادي لم يتم تحويل الأموال إلى حساب أبراموفيتش، وهي لا تزال تحت تصرف السلطات البريطانية".

وأضاف أن "السيد أبراموفيتش ليست له إمكانية الوصول إلى تلك الأموال وهو لا يشارك في توزيعها".

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وأشار إلى أنه قبل الصفقة، أعلن أبراموفيتش عن رغبته في أن يتم تحويل كل الأموال إلى صندوق خيري لدعم ضحايا النزاع بين روسيا وأوكرانيا من الجانبين، مضيفا أن "الحديث يدور عن مساعدات إنسانية للسكان حصرا".

يذكر أن السلطات البريطانية فرضت عقوبات ضد رومان أبراموفيتش في 10 مارس الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجمدت جميع أصوله في المملكة المتحدة.

وفي مايو وافقت إدارة الدوري الانجليزي الممتاز على صفقة بيع نادي "تشيلسي" اللندني، الذي اشتراه أبراموفيتش في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه استرليني، لكونسورتيوم تابع لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي.

وبلغت قيمة الصفقة 4.25 مليار جنيه استرليني، حيث تم دفع 2.5 مليار مقابل النادي واستثمار 1.75 مليار جنيه في تطويره.

المصدر: تاس