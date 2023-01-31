أسعار الغاز تسرع من نموها في أوروبا

سارعت أسعار الغاز من نموها في تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 10% وتجاوزت العقود الآجلة للوقود الأزرق مستوى 680 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:23 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 10% إلى 683.4 دولار.

وكانت عقود الوقود الأزرق الآجلة قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 657.6 دولار بزيادة نسبتها 5.9% عن سعر التسوية السابق.

وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا بتاريخ 17 يناير الماضي دون مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى في نحو 16 شهرا.

حينها أشار خبراء إلى أن سعر الغاز في البورصة الأوروبية آخذ في الانخفاض بسبب الطقس الدافئ والرياح القوية، التي ساهمت بزيادة توليد الكهرباء في مزارع الرياح، فضلا عن وجود احتياطيات غاز كافية في مرافق التخزين تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي