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سفينة "فاتح" التركية تنفذ مهمة جديدة

مال وأعمال

سفينة
وكالة الأناضول
صورة من الأرشيف - سفينة الفاتح
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أعلنت شركة النفط التركية (TPAO) اليوم الاثنين، بدء سفينة "فاتح" التركية أعمال التنقيب عن الغاز في حقل "صقاريا" بالبحر الأسود.

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وقالت الشركة عبر حسابها على "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بدأت سفينة التنقيب فاتح أعمال الحفر في بئر أماسرا-2 بحقل صقاريا قبالة سواحل البحر الأسود".

وتابعت الشركة "نواصل بأقصى سرعة عملنا من أجل الطاقة في تركيا".

وفي 17 أكتوبر 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في حقل صقاريا إلى 405 مليارات متر مكعب.​​​​​​​

المصدر: الأناضول

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