"الميزان" بدل "النفر".. في مطاعم مكة المكرمة بالسعودية

كشفت مصادر عن التطبيق الإلزامي لمبادرة "بالميزان" التي أطلقتها أمانة العاصمة لبيع اللحوم في مطاعم ومطابخ مكة المكرمة بـ"الوزن" بدلا من "النفر".

وبحسب مصادر صحيفة "سبق" سيبدأ تطبيق المبادرة خلال نحو شهر من الآن.

وتهدف المبادرة إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بدلا من مصطلح (النفر) الذي يستخدم دون ضابط في الوزن والكمية، حيث يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك، وزيادة الثقة بين البائع والمشتري وإضفاء الشفافية والمصداقية لكلا الأطراف.

وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني بكل منشأة ووضع لوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن وحسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تكون مختلطة بعظم أو أحشاء وخلافه.

وحددت الأمانة لائحة للغرامات في حال مخالفة أحد بنود هذه المبادرة، والتي تبدأ بـ(1000) ريال وقد تصل إلى (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، أو قد تحال إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: سبق