بالأرقام.. صادرات السعودية تواصل تسجيل مستويات قياسية

كشف تقرير حديث لهيئة الإحصاء، أن الصادرات السلعية للسعودية واصلت تسجيل مستوياتها القياسية بأكثر من 100 مليار ريال (26.67 مليار دولار) في نوفمبر الماضي وذلك للشهر الـ14 على التوالي.

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وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 113 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال، بنسبة 3.6%.

وأفادت نتائج النشرة، أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر نوفمبر 2022 بلغت 90 مليار ريال، مقابل 81 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، بنسبة 11.1%.

ووفقا لنتائج النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر الماضي، 23 مليار ريال، مقابل 28 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بانخفاض مقداره 5 مليارات ريال بنسبة 19.7%.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022، نحو 63 مليار ريال، مقابل 50 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 13 مليار ريال بنسبة 26%.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: سبق