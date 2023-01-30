صحيفة: بريطانيا ستشهد إضراب أكثر من نصف مليون عامل هذا الأسبوع

أفادت صحيفة The Evening Standard، بأن أكثر من نصف مليون عامل سيشاركون هذا الأسبوع في إضراب ببريطانيا وذلك للمطالبة برفع الأجور وزيادة الرواتب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإضراب سيكون أضخم فعالية احتجاجية في البلاد منذ عشر سنوات.

ووفقا لرئيس الكونغرس البريطاني لنقابات العمال (TUC) بول نوفاك، سيكون الأربعاء "يوما مهما حقا" للعمال، لأنه يُتوقع مشاركة أكبر عدد من المضربين.

وقال: "وآمل أن يرسل الإضراب إشارة واضحة للحكومة البريطانية بعدم جواز تجاهل طلب زيادة الأجور".

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وسيقوم أكثر من 200 ألف بريطاني بالتوقيع على عريضة وتحويلها إلى مجلس الوزراء، للإعراب عن معارضتهم للقوانين الجديدة التي تقيد حقوق العمال في الإضراب.

في منتصف ديسمبر، انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تصرفات قادة النقابات، ووعد بسن قوانين في العام الجديد من شأنها تقييد حقوق العمال في الإضراب. وضمنها يجري النظر في إمكانية منع عمال الطوارئ من الإضراب أو الحد من نطاق هذه الإضرابات.

وتشهد بريطانيا موجة إضرابات منذ ديسمبر 2022 على خلفية زيادة حادة في التضخم (بلغت 10.7٪ وهو رقم قياسي خلال 40 عاما تقريبا) وانخفاض الدخل الحقيقي للسكان.

المصدر: تاس