شركة كورية جنوبية تضع حجر الأساس لمصنع ضخم في الكويت

قالت شركة "تايهان للكابلات والحلول" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنها أقامت حفل وضع حجر الأساس لمصنع Taihan Kuwait لكابلات الألياف الضوئية في الكويت.

و"تايهان الكويت" هي أول شركة لإنتاج كابلات الألياف الضوئية في الكويت وتم تأسيسها من خلال الاستثمار المشترك بين شركة "تايهان للكابلات والحلول" وشركة "رانك" المحلية للبناء والتجارة.

وسيتم بناء المصنع على مساحة 5 آلاف متر مربع في منطقة ميناء عبدالله الصناعية، جنوب شرق العاصمة، مدينة الكويت. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المصنع في النصف الثاني من هذا العام.

في عام 2021، أسست شركة "تايهان للكابلات والحلول" شركة "تايهان - الكويت" تماشيا مع الزيادة المتوقعة في الطلب على المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.

وتخطط "تايهان للكابلات والحلول" لشغل سوق كابلات الألياف الضوئية في الكويت والاستجابة بفعالية للزيادة في الطلب. كما تخطط للتقدم إلى الأسواق المجاورة الأخرى.

وبعد حفل وضع حجر الأساس، سيتوجه "كيم سون-غيو" وغيره من مديري مجموعة "هوبان" إلى المملكة العربية السعودية لحضور منتدى "IKTVA 2023" الذي تنظمه "أرامكو السعودية".

وسيناقشون سبل توسيع الاستثمار والأعمال مع مجموعة "محمد العجيمي". وقد أطلقت شركة "تايهان للكابلات والحلول" مشروعا مشتركا مع "محمد العجيمي" في السعودية.

المصدر: "يونهاب"