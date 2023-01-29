بعدما حققت 140 مليار جنيه.. بنك مصر يحدد موعد إنهاء شهادة "طلعت حرب"

أعلن "بنك مصر" أنه سيوقف العمل بشهادة "طلعت حرب" ذات العائد السنوي بنسبة 25 في المئة، والشهري بـ22.5 في المئة نهاية يوم عمل الثلاثاء 31 يناير الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر رئيس اتحاد البنوك، محمد الإتربي، إن حصيلة شهادة 25 في المئة بلغت في البنك 140 مليار جنيه.

وكان الأتربي قال في 16 يناير الجاري، إن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي- بفائدة- 25 في المئة، قد حققت الهدف المنشود منها.

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وأعلن البنك، في 4 يناير، شهادات ادخارية جديدة تراوحت بين 25 في المئة، كعائد عند الاستحقاق نهاية مدة الشهادة، والبالغة سنة واحدة، و22.5 في المئة، كعائد شهري ثابت، وحدد قيمة 1000 جنيه كحد أدنى للشراء ومضاعفاتها دون سقف.

ويعتزم البنك الأهلي المصري إيقاف شهادات الـ25 في المئة لديه نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أن حققت حصيلة بلغت 283 مليار جنيه، بحسب تصريحات نقلها "الأسبوع" عن نائب رئيس البنك يحيي أبو الفتوح.

وكان بنك القاهرة، طرح خلال يناير الجاري شهادات الـ25 في المئة، بعد أكثر من 10 أيام من تاريخ طرح بنكي مصر والأهلي المصري، فيما طرحت بنوك التجاري الدولي والعربي الإفريقي بجانب بنك قطر شهادات 22.5 في المئة عند الاستحقاق، و20 في المئة كعائد شهري ثابت.

المصدر: "المصري اليوم" + "الأسبوع"