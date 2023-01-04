بنك مصر يوضح مزايا شهادة "طلعت حرب" الادخارية المتسببة في ارتفاع الدولار

أصدر بنك مصر بيانا قبل قليل، أوضح فيه مزايا شهادة "طلعت حرب" الادخارية بعائد 25% سنويا في البلاد، وذلك بعد ارتفاع كبير لسعر صرف الدولار في مصر في أعقاب الإعلان عن هذه الشهادة.

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وقال البيان: "قرر بنك مصر اليوم إعادة اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 25% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %22.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء".

وأضاف: "هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة".

وارتفع الدولار بشكل كبير في مصر ليكسر حاجز الـ26 جنيها لأول مرة في التاريخ، بعد الإعلان مباشرة عن الشهادة الإدخارية.

المصدر: RT