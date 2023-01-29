الحكومة المصرية توصي المواطنين بالحذر عند شراء الذهب

أوصى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري المواطنين بالحذر عند شراء الذهب من محلات المشغولات الذهبية في البلاد.

إقرأ المزيد

وأكد المركز أن وزارة التموين تشن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل مصلحة الدمغة والموازين علي جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية.

وناشدت وزارة التموين المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة.

ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة.

المصدر: صدى البلد