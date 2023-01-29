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مصر تطرح ملايين الجنيهات بـ"شعار جديد"

مال وأعمال

مصر تطرح ملايين الجنيهات بـ
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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، طرح 3 ملايين جنيه من العملة المعدنية من فئة الجنيه الواحد تحمل شعار "ذوي الهمم" في رسالة تقدير لهم.

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وقال حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن العملات المعدنية المساعدة الفكة تعد أداة للتعبير عن التقدير الوطني للشخصيات والفئات المؤثرة في حياتنا بمختلف جوانبها السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها بمن فيهم أصحاب القدرات الخاصة، على نحو يُسهم في تنمية الوعى الوطني بالدور المهم لهذه الشخصيات والفئات.

وأشار إلى اختيار أفضل تصميم لشعار ذوي الهمم من بين 4 تصميمات أعدتها مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة، حتى يتم سكه على 3 ملايين جنيه من العملات المعدنية فئة الجنيه.

المصدر: الشروق

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