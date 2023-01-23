وزير مقرب من السيسي يكشف مستقبل "المشرعات الدولارية" في مصر

كشف وزير النقل المصري كامل الوزير المقرب من الرئيس المصري، تفاصيل توقف عمل المشروعات التي يدخل فيها مكون دولاري سواء الخاصة بوزارة النقل، أو باقي الوزارات.

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وقال خلال رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بقطار تالجو، أجراها مع قناة "صدى البلد"، إن جميع المشروعات الجاري تنفيذها (والتي يدخل فيها مكون دولاري أم لا) جميعها مستمرة، ولا تأجيل فيها ولو ليوم واحد.

وأضاف أن المشروعات التي تنفذها الدولة جميعها مهمة ومطلوبة بالإضافة إلى أنها توفر الكثير من فرص العمل للمواطنين؛ إنما المشروعات التي كانت مدرجة في موازنة 2022 – 2023 وفيها مكون دولاري سيُعاد دراستها مرة أخرى، ولا يتم إلغائها ولو تم التمكن من توفير المكون الدولاري لهذه المشروعات يتم استكمالها.

وأوضح أن وزارة النقل لم تتأثر بأي شيء. فالمشروعات التي تحتاج إلى مكون دولاري سيستمر العمل بها، والمشروعات التي فيها مكون دولاري، والممولة من البنوك الدولية، ولا ينطبق عليها قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإيقاف العمل بها، ستسمر كما هي، أيضًا، دون توقف.

وأشار إلى أن الدولة لديها خطة تنموية طموحة (2030)؛ مُترجمة إلى خطة تنفيذية في جميع القطاعات؛ من خلال دراسة جدوى، وحساب التكلفة المالية لهذا المشروع.

وأكد الوزير، أن أي مشروع له تأثير سلبي على البيئة لا يتم العمل فيه، مضيفًا: "الدولة مبتعملش حاجة فاشلة".

وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد نشرت قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وقررت الحكومة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

المصدر: صدى البلد