مصر تعلن انتهاء أزمة الدولار للمستوردين

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إنه لم تعد هناك أزمة في توفير الدولار للمستوردين.

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وأشار إلى أن القطاع المصرفي يقوم بتوفير كل ما يحتاجه المستوردون وفقا للأولويات التي نحددها في السلع المطلوبة خلال هذه الفترة.

وأشار سعد، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" مساء السبت، إلى أنه بالرغم من الأزمات التي نواجهها إلا أن الخطة الاقتصادية التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات مع صندوق النقد الدولي بدأت تؤتي ثمارها.

ولفت إلى أنه تم حل مشكلة تراكم البضائع، قائلا: "وما زال هناك سلع موجودة في الموانئ، ولكن هذا الكم يعادل الكم الطبيعي الذي كان متواجدا في فترات ما قبل الأزمة"، مبينا أن الإفراجات ستسهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار تدريجيا.

وتطرق إلى أن بعض المصانع لديها مخزون من المواد الخام يكفي شهر وشهرين وهذا معدل جيد بالمقارنة وقت الأزمة.

ونوه بأن الوفرة في المعروض من المواد الخام ستمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها وبالتالي تنخفض تكاليف التشغيل.

المصدر: الشروق