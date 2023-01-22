مصر تحصل على قرض جديد

وقعت مصر اتفاقا تمويليا بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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وجاء التوقيع خلال زيارة هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) للقاهرة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، وهما المؤسستان الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB).

وتم التباحث حول تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص المصريين خلال عام 2023 لدعم وتمويل الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار سنبل إلى أنه بالنسبة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فمنذ التأسيس بلغت محفظة استثمار المؤسسة في جمهورية مصر العربية حوالي 275 مليون دولار، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية والذي تضمن تمويل 6 مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وهي المشروعات التي يتم تمويلها بشكل مشترك من قِبَل المؤسسة، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألماني، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 25 مليون دولار أمريكي، كتمويل رئيسي للمشروعات الست، إلى جانب مساهمة المؤسسة في تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة بلغت 28,5 مليون دولار.

ووقعت المؤسسة مع مصر في شهر فبراير الماضي اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل واردات المنتجات البترولية والسلع الأساسية.

وانقسم التمويل الجديد بواقع 800 مليون دولار للمنتجات البترولية، و700 مليون دولار للسلع الأساسية، ومن المتوقع أنه قد تم تفعيل القرض هذا العام.

المصدر: المال + وكالات