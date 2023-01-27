الليرة اللبنانية تحقق بعض المكاسب أمام الدولار

حققت الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، بعض المكاسب الطفيفة أمام الدولار الأمريكي بعد أن سجلت يوم أمس أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، سجل سعر الصرف يوم أمس 63 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ليتراجع بعض ظهر اليوم إلى 60600 ليرة.

والأزمة الاقتصادية في لبنان كانت قد بدأت في أواخر عام 2019، ارتفع يومها سعر الصرف في السوق السوداء من 1500 ليرة (سعر الصرف الرسمي) إلى 2000 ليرة. ومنذ ذلك الوقت استمرت الليرة في الانهيار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، وارتفع التضخم بنسبة 100%.

كما رفع المصرف المركزي الدعم عن المحروقات وعدد كبير من الأدوية وحليب الأطفال.

المصدر: RT