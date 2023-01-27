وزارة الطاقة اللبنانية تصدر ثالث جدول لأسعار المحروقات في أقل من 24 ساعة

أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية، ثالث جدول لأسعار المحروقات في أقل من 24 ساعة، وسط الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار أمام الليرة.

وصباح يوم أمس الخميس، الذي سجل فيه سعر الصرف 57900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولا لأسعار المحروقات، أعلنت فيه أن سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,039,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,064,000 ليرة، صفيحة المازوت: 1,089,000 ليرة، وقارورة الغاز: 664,000 ليرة.

وبعد أن ارتفع سعر الصرف إلى أكثر من 60 ألفا بعد ظهر أمس، أصدرت جدولا رفعت فيه أسعار المحروقات.

أما صباح اليوم الجمعة، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة، مزيدا من الارتفاع ليبلغ 63500 ليرة للدولار الواحد.

وعلى الإثر أصدرت الوزارة جدولا جديدا لأسعار المحروقات، رفعت بموجبه سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 60000 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة المازوت 56000 ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 35000 ليرة لبنانية.

لتصبح الأسعار على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,147,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,174,000 ليرة، صفيحة المازوت: 1,195,000 ليرة، وقارورة الغاز: 730,000 ليرة.

يذكر أن أسعار المحروقات في لبنان أصبحت مرتبطة بسعر الصرف في السوق السوداء الموزاية منذ سبتمبر 2022، وذلك بعد أن قرر المصرف المركزي التوقف وبشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات.

المصدر: RT