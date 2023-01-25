في نوفمبر 2022 ..روسيا الثانية في العالم من حيث إنتاج النفط

أظهرت بيانات روستات في نوفمبر 2022، تقدم روسيا من حيث إنتاج النفط من المركز الثالث إلى الثاني في العالم، بينما احتلت الولايات المتحدة والسعودية المركزين الأول والثالث على التوالي

وتشير البيانات الإحصائية في نوفمبر إلى أن روسيا الاتحادية زادت من انتاجها إلى 10.885 مليون برميل/ يوم، بينما أنتجت المملكة العربية السعودية 10.468 مليون برميل/ يوم، والولايات المتحدة 12.12 مليون برميل/ يوم.

في أكتوبر 2022، أنتجت روسيا 10.66 مليون برميل/ يوم مقابل 12.381 مليون برميل/ يوم في الولايات المتحدة و10.957 مليون برميل/ يوم في المملكة العربية السعودية.

وفي سبتمبر، بلغ الإنتاج الروسي 10.746 مليون برميل/ يوم، مقابل 12.312 مليون برميل/ يوم في الولايات المتحدة و11.041 مليون برميل/ يوم في المملكة العربية السعودية.

في المجموع، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، أنتجت روسيا 487.8 مليون طن من النفط ، وهو ما يزيد بنسبة 2.2 ٪ عن نفس الفترة من عام 2021.

المصدر: تاس