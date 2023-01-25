قطع للطرقات في لبنان وسط تدهور كبير في سعر صرف الليرة  

أقدم مواطنون لبنانيون على قطع الطرقات في مناطق لبنانية مختلفة، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.

وقطع عدد من المحتجين الطريق أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وسط تعزيزات للجيش في محيط المصرف. وقد شهدت الطرق المؤدية إلى مصرف لبنان أزمة سير خانقة.

وعمد سائقو "التوك توك" إلى قطع الطريق الدولية عند مستديرة ببنين العبدة على المدخل الجنوبي لمحافظة عكار، شمال لبنان، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

كما أقدم محتجون على قطع طريق المحمرة عند جسر النهر البارد، وتدخل الجيش لفض إشكالات بين المارة والمحتجين.

وقطع أصحاب الفانات مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، احتجاجا على غلاء المحروقات وتردي الأوضاع.

وتأتي هذه التحركات بعد أن سجل سعر صرف الليرة تدهورا كبيرا، حيث سجل سعر الصرف في السوق السوداء (الموازية) صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 56 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

المصدر: RT