لبنان.. إغلاق مؤقت لمحطات الوقود وسط ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار

أقفلت محطات الوقود في لبنان، لأن سعر صفيحة البنزين احتسب أمس على سعر 53400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما سعر الصرف سجل ارتفاعا كبيرا، مما يتطلب رفع سعر الصفيحة.

وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن "إقفال المحطات مؤقت والناس لا يجب أن تخاف إذ أن البضاعة موجودة لكن أصحاب المحطات بانتظار تسعيرة جديدة من وزارة الطاقة لأن الدولار بالسوق يخلق هذه الفروقات"، معتبرا أنه "كان الأجدى تسعير المحروقات بالدولار".

وسعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) كان سجل صباح أمس حوالي 53 ألف ليرة للدولار الواحد، إلا أنه استمر في الارتفاع خلال النهار، ليسجل أعلى مستوياته في تاريخ البلاد عند 55600 ليرة للدولار الواحد.

مع الارتفاع السريع في سعر صرف الدولار وصل سعر صفيحة البنزين (98 أوكتان) إلى 982,000 ليرة لبنانية.

وكان مصرف لبنان توقف في سبتمبر 2022، وبشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات، وبات سعر صفيحة البنزين (ما يعادل 20 لتر) يحتسب كليا على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في حين أن طريقة التسعير السابقة كانت تعتمد على سعر الدولار على منصة صيرفة (وهو سعر الدولار الذي يحدده المصرف المركزي للشركات لشراء الدولار عبره).

المصدر: "صوت لبنان" + RT