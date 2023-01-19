السوق السوداء.. الدولار في لبنان يسجل أعلى مستوى في تاريخ البلاد

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، أكبر انهيار لها أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء، 50 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 50000 ليرة لبنانية للبيع، و49800 ليرة للشراء.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية في لبنان بدأت في أواخر عام 2019، ارتفع يومها سعر الصرف في السوق السوداء من 1500 ليرة (سعر الصرف الرسمي) إلى 2000 ليرة. ومنذ ذلك الوقت استمرت الليرة في الانهيار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، وارتفع التضخم بنسبة 100%.

كما رفع المصرف المركزي الدعم عن العديد من السلع الأساسية ومن بينها المحروقات وحليب الأطفال، وعدد كبير من الأدوية.

هذا وتداولت وسائل إعلامية لبنانية معلومات مفادها، أن المصرف المركزي سيرفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، بدءا من فبراير المقبل.

المصدر: RT