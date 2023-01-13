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الليرة اللبنانية تسجل مستوى قياسيا من الانهيار أمام الدولار

مال وأعمال

الليرة اللبنانية تسجل مستوى قياسيا من الانهيار أمام الدولار
AFP
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سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، مستوى قياسيا جديدا من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، حيث اقترب سعر الدولار الواحد في السوق السوداء من 49 ألف ليرة لبنانية.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 48629 ليرة لبنانية للبيع، و48486 ليرة للشراء.

الليرة اللبنانية تسجل مستوى قياسيا من الانهيار أمام الدولار

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، فيما ارتفع التضخم بنسبة 100%.

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