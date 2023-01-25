مصر والهند توقعان اتفاقيات مشتركة

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

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ووقع الجانبان المصري والهندي عددا من الاتفاقيات في مجالات الاتصالات والزراعة والثقافة والإعلام، بدار الضيافة الحكومية "قصر حيدر آباد" بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وأكد السيسي: "تتطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مُشتركة في مُختلف المجالات استنادًا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المُتبادل في مُختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين.. فتكامُل قدرات مصر والهند يُمكنه أن يُنشئ منظومة صُلبة قادرة على مواجهة التحديات المُشتركة والأزمات الدولية المُستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الشعبين".

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضريح المهاتما غاندي، ووضع إكليلا من الزهور عليه. كما أعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات مع الهند.

وفي مستهل زيارته إلى الهند قال السيسي خلال حفل استقبال له بالقصر الرئاسي الهندي: "أتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة والتحية والتقدير الكبير بمناسبة يوم الجمهورية"، لافتا إلى أن هذه التاريخ يتوافق مع الذكرى 75 عاما بين العلاقات بين مصر والهند.

المصدر: RT