السيسي يزور ضريح المهاتما غاندي ويتطلع لتطوير علاقات مصر مع الهند

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضريح المهاتما غاندي، ووضع إكليلا من الزهور عليه. كما أعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات مع الهند.

وفي مستهل زيارته إلى الهند قال السيسي خلال حفل استقبال له بالقصر الرئاسي الهندي: "أتوجه للدولة الهندية العظيمة بالتهنئة والتحية والتقدير الكبير بمناسبة يوم الجمهورية"، لافتا إلى أن هذه التاريخ يتوافق مع الذكرى 75 عاما بين العلاقات بين مصر والهند.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لـ"تطوير العلاقات المصرية- الهندية في كل المجالات وصولا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، مؤكدا تقديره واحترامه للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة والتطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الهندية العظيمة.

وبعد أن زار ضريح غاندي، سجل السيسي كلمة بدفتر كبار الزوار في نيودلهي، أكد فيها أن "الزعيم الهندي الراحل، المهاتما غاندي، شكل علامة فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية".

وأضاف: "العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التي ساهمت في وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتي نؤمن ونتمسك بها في مصر عبر مختلف العصور والأزمان"، مشددا على أن "مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مُشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران".

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية