العراق.. إلقاء القبض على متهمين بالمضاربة بأسعار صرف الدولار 

ألقت قوة من وزارة الداخلية العراقية القبض على متهمين بالمضاربة بأسعار صرف الدولار بين كركوك وأربيل.

إقرأ المزيد

وتم إلقاء القبض على المتلاعبين بعد نصب كمين من قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في سيطرة دارمان المشتركة الرابطة بين طريق كركوك - أربيل.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية العراقية فقد تم ضبط سيارة يستقلها متهمان يحاولان الدخول إلى محافظة كركوك يحملان معهما مبلغ مالي قدره (200،000،000 مليون دينار عراقي من فئة 25،000) وتم القبض عليهما بالجرم المشهود.

وقد اعترف أحد المتهمين بأنه صاحب 4 منافذ "كي كارد" ضمن محافظة كركوك، وأنه يقوم بالتعاون مع صاحب شركة للصرافة بالمضاربة بالدولار.

وتقرر توقيف المتهمين بناء على أحكام المادة 44 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، حيث أن التحقيقات الأولية ما زالت مستمرة.

المصدر: RT