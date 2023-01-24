العدل الأمريكية تقاضي Google بشأن احتكار سوق الإعلانات عبر الإنترنت

رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية يوم الثلاثاء، على الشركة الأمريكية Google، فيما يتعلق بمكانتها الرائدة في سوق الإعلان عبر الإنترنت.

وتنص لائحة الاتهام على أن الشركة استخدمت أساليب غير قانونية مناهضة للمنافسة لمدة 15 عاما، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإعلان وإلحاق الضرر بوسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في بيان وزارة العدل الأمريكية: "رفعت وزارة العدل اليوم، مع المدعين العامين في كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ورود آيلاند وتينيسي وفيرجينيا، دعوى مدنية لمكافحة الاحتكار ضد Google بشأن حالات متعددة من احتكار منتجات الإعلانات الرقمية".

وتزعم لائحة الاتهام أن Google تستخدم ممارسات غير قانونية مناهضة للمنافسة لمدة 15 عاما، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإعلان وإلحاق الضرر بوسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد.

وستكون الدعوى القضائية ثاني قضية ضد الاحتكار من قبل وزارة العدل ضد شركة تحتل المرتبة الأولى في سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة.

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المصدر: تاس