مصر تطرح على العرب والأجانب أشهر فنادقها

كشف المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، أنه جار العمل على جذب استثمارات لـ7 فنادق مملوكة للدولة، فى صورة زيادات رؤوس أموال.

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ويضع صندوق مصر السيادي اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30% من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام.

ووفقا لـ"بلومبرغ" تشمل تلك الفنادق، حسب أحد الأشخاص، وهو مسؤول حكومي، فندق "ماريوت" القاهرة، و"كتاراكت" أسوان، و"مينا هاوس" الهرم، و"وينتر بالاس" الأقصر، و"سيسل" الإسكندرية، و"موفنبيك" أسوان، و"ألفنتين" أسوان.

وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أعلن، منتصف مايو الماضي، أنه يجري العمل على إدماج 7 فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة تمهيداً لطرحها بالبورصة أو على مستثمرين، وكذلك إدماج أكبر 7 موانئ تحت كيان واحد تمهيداً لطرحها أيضاً.

تسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، عبر طرح شركات حكومية في البورصة، ومن خلال الشراكة المباشرة في المشاريع والشركات القابضة مع مستثمرين رئيسيين.

المصدر الآخر المطلع على الصفقة أفاد بأن "صندوق مصر السيادي في مرحلة الانتهاء من التقييم قبل الطرح، ومن بين المهتمين بالشراء صناديق سيادية خليجية، خصوصاً صندوق الاستثمارات العامة السعودي".

تستهدف الحكومة المصرية طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجري طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات كل عام.

المصدر: بلومبرغ + المال