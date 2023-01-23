العراق ينجح في إضافة كميات جديدة من الذهب الأسود إلى محفظته

أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، خلال زيارته لشركة الاستكشافات النفطية، على أهمية قطاع الاستكشافات في تعزيز الاحتياطي النفطي للثروة الهيدروكاربونية للعراق.

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وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، إن الفرق الزلزالية التابعة لشركة الاستكشافات النفطية قد نجحت خلال الفترة المنصرمة من تكثيف نشاطاتها في الصحراء الغربية بمحافظة الانبار، إلى جانب بعض المناطق في محافظات نينوى، والنجف والمثنى وذي قار، وقطعت آلاف الكيلومترات لجمع المعلومات من مساحات الأراضي المشمولة بالمسح الزلزالي ضمن خطط الوزارة، وحققت نتائج مثمرة.

وأشار عبد الغني إلى أهمية تحويل "التوقعات" إلى احتياطي ثابت يعزز موقع العراق على صعيد إدامة وزيادة إنتاج النفط والغاز، وقد أسفرت هذه الجهود، خلال السنوات القليلة الماضية عن إضافة 6 مليارات برميل من النفط الخام و32 مليار قدم مكعب قياسي إلى الاحتياطي الوطني من الثروة الهايدروكاربونية.

من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية، علي جاسم، إن السيد نائب رئيس الوزراء وزير النفط قد استمع إلى شرح عن خطط وبرامج الشركة، إلى جانب حضوره ورشة عمل تم تخصيصها عن الرقع الاستكشافية الواعدة بالغاز ونتائج العمل الاستكشافي والتقييم لها والرؤى المستقبلية للاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكربونية.

وأكد أن الفرق الزلزالية للشركة تعتمد أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات المتطورة في عمليات المسح للأراضي والمناطق المرشحة للتطوير والإنتاج.

المصدر: RT