العراق يطرح فرصا استثمارية في مصافي النفط

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن قرب طرح عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة التكريرية، بعد استكمال الأوراق والمعلومات الخاصة بحقائب المصافي.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، إن الوزارة وضمن خطط زيادة الطاقات التكريرية في العراق

ستطرح خلال الفترة القريبة المقبلة عددا من الفرص الاستثمارية، منها مصفى "العمارة" في محافظة ميسان بطاقة 150 ألف برميل باليوم، ومصفى "المثنى" بطاقة 100 الف برميل باليوم، ومصفى كركوك بطاقة 100 ألف برميل باليوم، ومصفى "القيارة" بطاقة 70 ألف برميل باليوم، وإضافة وحدة بطاقة 70 ألف برميل باليوم إلى مصفى ذي قار تضاف الذي يبلغ إنتاجه الحالي 30 ألف برميل، وذلك إلى جانب التخطيط لإنشاء مصفى جديد في محافظة ذي قار بطاقة 150 ألف برميل باليوم.

وأشار وزير النفط إلى مضي الوزارة بإضافة وحدات إنتاجية لمصافي الجنوب والوسط والشمال.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق عن إضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفى الديوانية بطاقة 70 ألف برميل، إلى جانب قرب بدء الانتاج الفعلي لمصفى كربلاء النفطي بطاقة 140 ألف برميل باليوم.

المصدر: RT