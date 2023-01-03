وزارة النفط العراقية: تحقيق إيرادات أكثر من 115 مليار دولار عن تصدير النفط الخام لعام 2022

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن تحقيق أكثر من (115) مليار دولار عن تصدير النفط الخام لعام 2022.

وبحسب بيان وزير النفط، فإن مجموع الإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بلغت أكثر من 115 مليار دولار بحسب الإحصائية الأولية، وبلغت الكميات المصدرة للنفط الخام أكثر من 1 مليار و209 مليون برميل وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3 مليون و320 ألف برميل باليوم.

وأشار وزير النفط إلى أن عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات منها ( الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والامريكية والبريطانية والفرنسية والروسية والايطالية و الإسبانية والهولندية) وغيرها، فضلا عن شركات عربية أخرى .

وأشاد الوزير بجهود العاملين في وزارة النفط وتشكيلاتها لهذه الإنجازات المتحققة والتي رفدت الميزانية الاتحادية بمبالغ مالية بلغت اكثر من (115) مليار دولار.

المصدر: RT