رئيس البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2023-2024

توقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، انخفاض النمو الاقتصادي العالمي في الفترة ما بين عامي 2023 و2024، بسبب استمرار التضخم وانخفاض الاستثمار.

وقال مالباس: "أعتقد أنه سيكون تباطؤا طويل الأمد.. السبب هو استمرار التضخم، وانخفاض الاستثمار الجديد الذي يحدث بالفعل، إذا نظرت إلى الأمام لمدة عام أو عامين، فمن الصعب أن ترى انتعاشا كبيرا.. في 2023-2024، سيتكون تباطؤ في التنمية الاقتصادية".

كما حث دول العالم، على إنفاق أموالها بشكل أكثر كفاءة، قائلا: "عليكم شد الأحزمة".

وفي وقت سابق، توقع أكثر من نصف الاقتصاديين البارزين في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" أن تواصل أوروبا مواجهة مستويات التضخم المرتفعة خلال العام الجاري 2023.

ووفقا لبيان المنتدى: "فيما يتعلق بالتضخم يرى كبار الاقتصاديين وجود فروقات كبيرة بين المناطق، وتبلغ نسبة الخبراء الذين يتوقعون تضخما مرتفعا في أوروبا في العام 2023 نحو 57%".

المصدر: نوفوستي