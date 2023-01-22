روسيا تنوي إنتاج نسخة كهربائية من سيارة "Aurus"

أفادت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، بأنه من المقرر إنتاج نسخة كهربائية لسيارات "Aurus" الروسية الفاخرة.

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وردت على السؤال حول خططها المحتملة للانتقال إلى استخدام السيارة الكهربائية، فأجابت أبرامتشينكو: "نقوم بترويج السيارة الروسية، والحكومة الروسية مجهزة بسيارات "Aurus". وكما أعرف من المقرر إنتاجها نسخة تعمل بالطاقة الكهربائية".

وأشارت أبرامتشينكو في الوقت نفسه إلى أن موقفها من السيارات الكهربائية حذر، لأنها لا ترى حتى الآن أي نظام لإدارة تدويرها. وأوضحت: "ستظهر هذه التقنيات في المستقبل بالطبع، وخاصة أن عدد مصادر الطاقة الأحفورية والهيدروكربونات ينخفض في الكوكب. لكني أقول لجميع زملائي: عندما نطلق تقنية جديدة أو منتجا جديدا يجب أن نفكر على الفور في تقنية إعادة تدوير ما تم إصداره. وإذا لم تكن لدينا اليوم تقنيات لإعادة تدوير جميع مكونات وآليات السيارة الكهربائية فيجب أن نسعى لخلق الرؤوس الذكية القادرة على ايجاد التقنية لإعادة تدويرها".

وعبر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في الخريف الماضي عن أمله بالانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية في المستقبل القريب.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة الروسية، دينيس مانتوروف، في عام 2021 أن شركة "Aurus" تعمل على إنتاج نسخ كهربائية وهيدروجينية وهجينة لسياراتها ، مدققا في الوقت ذاته أن السوق ستظهر جدوى إنتاجها التسلسلي.

المصدر: نوفوستي