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وصول أول شحنة من سيارات شركة "سايبا" الإيرانية إلى فنزويلا

مال وأعمال

وصول أول شحنة من سيارات شركة
AP
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وصلت إلى فنزويلا أول شحنة من صادرات سيارات شركة "سايبا" الإيرانية، والتي تشمل ألف سيارة من طرازي "كوئيك" و"ساينا".

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وقد حضر وزير النقل الفنزويلي إلى المرفأ الذي وصلت إليه الشحنة، حيث أشرف بنفسه على عملية تفريغ الحاويات التي تحمل هذه السيارات.

وقد تم إبرام عقد شراء هذه السيارات في نوفمبر الماضي بين شركة "سايبا" الإيرانية المصنعة للسيارات وبين فنزويلا.

ومن المتوقع إرسال دفعة ثانية من هذه السيارات إلى فنزويلا ويبلغ عددها ألفي سيارة فور استكمال عملية الشحن.

ونظرا إلى طلب فنزويلا لاستيراد 200 ألف سيارة من شركة "سايبا" الإيرانية، اتفق الجانبان على إعادة تشغيل خط إنتاج سيارات شركة "سايبا" في فنزويلا.

المصدر: "فارس"

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