البنك المركزي الإيراني يبيع 300 مليون يورو أرصدة مودعة بالعراق

أعلن البنك المركزي الإيراني اليوم السبت، عن بيع 300 مليون يورو عملة أجنبية مودعة بحساب البنك في العراق عبر منصة " نيما" المحلية المخصصة لبيع الحوالات المالية.

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وفي بيان لها، أشارت الإدارة العامة للبنك المركزي الايراني إلى أنه وبعد اجراء المفاوضات النقدية والمصرفية الموفقة مع البنك المركزي العراقي، حدثت انفراجات جديدة بخصوص طرح العملة الصعبة بمنصة "نيما" الالكترونية، بحيث وبعد سنة من التوقف تم اليوم (21 يناير 2023 ) طرح 300 مليون يورو من أرصدة البنك المركزي المودعة بالعراق عبر المنصة، وقد بيعت مباشرة وأن هذه العملية ستتواصل بالأيام القادمة، وفق ما نقلت قناة "العالم" عن "فارس".

وأفاد تقرير الادارة بأن التجار وعبر هذه الانفراجة بات بإمكانهم تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عن طريق الأرصدة الموجودة في العراق بغية تغطية واردات السلع الأساسية بشكل سريع ومناسب، لافتا إلى أن انفراجة الإفادة من أرصدة البنك المركزي الإيراني في العراق، حدثت إثر زيارات متعاقبة لوفد مصرفي تجاري - إيراني إلى العراق في الأيام الأخيرة وإجراء مفاوضات مع المركزي العراقي وأحد المصارف التجارية التابعة له.

جدير بالذكر أن منصة "نيما" مخصصة لعرض المصدرين حوالات العملة الأجنبية عبرها وبيعها على المستوردين.

المصدر: "العالم"