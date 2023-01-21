تقرير: عدد موظفي "تويتر" تقلص بنسبة 80% بعد استحواذ ماسك عليها

أفادت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية بأن نحو 80% من موظفي شركة "تويتر" استقالوا أو تم تسريحهم منذ استحواذ مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك على الشركة.

وأشارت "سي إن بي سي" في تقرير لها، نقلا عن البيانات الداخلية للشركة، إلى أن عدد الكوادر الدائمين في "تويتر" انخفض إلى نحو 1300 شخص.

وحسب القناة، بلغ عدد المهندسين بالدوام الكامل في الشركة أقل من 550 شخصا.

وأشارت البيانات كذلك إلى أن هناك نحو 1400 موظف آخر، لا يؤدون أي مهام حاليا، لكنهم لا يزالون موظفين في الشركة ويحصلون على رواتبهم.

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واعتبر أحد المهندسين المستقيلين من الشركة، أن مثل هذه الخسارة للكوادر قد تعقد ضمان عمل المنصة وإضافة خدمات جديدة لها.

ويشار إلى أن نسبة كبيرة من الموظفين تم تسريحهم بقرار الإدارة الجديدة، والبعض الآخر استقالوا بسبب التغيرات في سياسات الشركة، بما في ذلك إنهاء العمل من المنزل الذي سمح به المدير السابق جاك دورسي.

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ على شركة "تويتر" في أواخر أكتوبر الماضي في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. وكان عدد الموظفين في الشركة نحو 7.5 ألف شخص قبل صفقة الاستحواذ، حسب معطيات "بيزنس إنسايدر".

المصدر: "سي إن بي سي"