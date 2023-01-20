الاستثمارات الروسية في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية شهدت ارتفاعا في نوفمبر

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الاستثمارات الروسية في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية زادت في نوفمبر من العام الماضي مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.092 مليار دولار.

وتظهر بيانات نشرتها الوزارة الأربعاء أن حجم الاستثمارات الروسية في أكتوبر، بلغت 2.034 مليار دولار، وفي سبتمبر 2.015 مليار دولار، وبشكل عام، كانت عند مستوى أعلى قليلا من ملياري دولار منذ مارس. وقبل ذلك في فبراير، بلغ حجم الاستثمارات الروسية في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية 3.753 مليار دولار.

في نوفمبر، شكلت السندات طويلة الأجل في الاستثمارات الروسية 80 مليون دولار (في أكتوبر - 25 مليون دولار)، والسندات قصيرة الأجل-2.012 مليار دولار (في أكتوبر - 2.009 مليار دولار).

بدأت روسيا بخفض استثماراتها في الدين العام الأمريكي بشكل حاد في ربيع عام 2018: في أبريل، انخفض مستواها من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار دولار، في مايو إلى 14.9 مليار دولار.

وتحتفظ اليابان بالمركز الاول كأكبر مالك للأوراق المالية الحكومية الأمريكية في نوفمبر (1.06 تريليون دولار في أكتوبر). وتحتل الصين المركز الثاني (877.8 مليار دولار في أكتوبر)، وتأتي بريطانيا في المركز الثالث (641.3 مليار دولار في أكتوبر).

تاس